Турецкие отельеры сразятся с британским заговором туристов-симулянтов видеокамерами и сотрудниками с опытом работы детективами. Именно туристы из Британии чаще всего ложно жалуются на испорченный отпуск якобы по причине некачественного питания в гостинице, а затем выставляют иски.

Турецкие отельеры попытаются бороться с так называемым "британским заговором" туристов-симулянтов видеокамерами и сотрудниками с опытом работы детективами, сообщает Ассоциация туроператоров России.А все потому, что именно туристы из Британии чаще всего жалуются на "испорченный отпуск" якобы по причине "некачественного питания" в гостинице или же "несчастного случая" по вине персонала отеля (например, травмы из-за скользкого пола в холле).Затем, возвращаясь с отдыха, подданные Великобритании с помощью компаний-посредников выставляют юридические претензии к отелям, пытаясь взыскать с них не только расходы на отпуск, но и получить немаленькую "компенсацию морального вреда".При этом, как заявил турецким СМИ заместитель председателя Федерации турецких отельеров (TUROFED) Бюлент Бюльбюлоглу, количество ложных заявлений со стороны британских отдыхающих в минувшем сезоне "достигло максимума".По его словам, британские суды имеют обыкновение выносить "приговоры против владельцев гостиниц": отельеров вынуждают платить по "фальшивым претензиям" в шести из десяти случаев. Подобную ситуацию представитель TUROFED назвал "британским заговором".В этом сезоне турецкие отельеры решили подготовиться к инцидентами с туристами-сутягами заранее. В тех отелях, где больше всего отдыхающих из Британии, перед началом сезона в ресторанах, холлах и бассейнах массово устанавливаются видеокамеры.Например, видеокамеры позволят опровергнуть утверждения тех, кто заявляет, что получил травму, упав на мокром полу. "Камера покажет, что там, где британские туристы падают, другие постояльцы отеля ходят совершенно спокойно", — пояснил Бюльбюлоглу.Кроме того, чтобы уменьшить количество необоснованных жалоб, в отелях, работающих по системе "все включено", создают департаменты по учету претензий, передает РИА Новости.Там также набирают сотрудников с навыками детективов, чтобы проводить свои собственные расследования и затем доказательно опровергать заявления тех, кто пытается получить компенсацию по причине фальшивой болезни.