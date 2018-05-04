Решение Шведской академии отложить присуждение Нобелевской премии по литературе нанесет урон и самой литературе, и читателям по всему миру, считает зампред комитета Совета Федерации по культуре и науке Игорь Морозов.

Решение Шведской академии отложить присуждение Нобелевской премии по литературе нанесет урон и самой литературе, и читателям по всему миру, считает зампред комитета Совета Федерации по культуре и науке Игорь Морозов.Как сообщалось ранее, в пятницу шведская академия объявила о решении не вручать Нобелевскую премию по литературе в этом году и перенести церемонию на 2019 год. Произошло это на фоне разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии, передает РИА Новости."Присуждение Нобелевской премии за лучшие произведения лучших писателей стало гуманитарным наследием не одного поколения, тема харрасмента не должна влиять на общемировой литературный процесс. Расследование в академии, если руководство учреждения считает это необходимым, должно быть произведено, но харрасмент и Нобелевская премия по литературе существуют отдельно друг от друга и не должны смешиваться", — убежден сенатор."Если присуждение Нобелевской премии по литературе будет перенесено, от этого пострадает весь мир — и не только писатели, но и, в первую очередь, читатели", — заявил зампред комитета.Между тем, писатель и литературовед Дмитрий Быков полагает, что решение отложить вручение Нобелевской премии по литературе на 2019 год "очень хорошо" для русской литературы. "То, что в этом году ее не будут вручать, это еще паллиативная мера. В остальном она остается и никуда не денется. А для русской литературы это очень хорошо, что ее не будут вручать в этом году, а по мне так, и вовсе ее бы отменили. Потому что всякий раз, когда ее вручают кому-то из наших, это вызывает громкий скандал", — сказал Быков.