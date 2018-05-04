Под конец прошлого года Папа римский Франциск получил роскошный подарок от компании Lamborghini - суперкар Huracan в эксклюзивном исполнении стоимостью 200 000 долларов. Сразу было понятно, что лично понтифику такой автомобиль ни к чему, поэтому суперкар выставлен на продажу ради благих целей.

Под конец прошлого года Папа римский Франциск получил роскошный подарок от компании Lamborghini - суперкар Huracan в эксклюзивном исполнении стоимостью 200 000 долларов. Сразу было понятно, что лично понтифику такой автомобиль ни к чему, поэтому суперкар выставлен на продажу ради благих целей.