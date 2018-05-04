Бабушки из патриотического движения
Отряды Путина продолжают войну против творца мессенджера Павла Дурова. На сей раз пенсионерки обсудили его внешность и сравнили с генералом
Красной армии Андреем Власовым, перешедшим на сторону
фашистской Германии, признанным предателем и казненным.
Бабушки из патриотического движения
"Отряды Путина" продолжают войну против творца мессенджера Павла Дурова. На сей раз пенсионерки обсудили его внешность и сравнили с генералом
Красной армии Андреем Власовым, перешедшим на сторону
фашистской Германии, признанным предателем и казненным.
Особое внимание
пожилых женщин привлекли уши и залысины. В них они разглядели "явно выраженную
агрессию". Форма подбородка и Дурова, и Власова также навела пенсионерок на
мысль о насилии.
"Власов – предатель наш военного времени, и Дуров. Вы
посмотрите, как они похожи! Одно лицо", – произнесла одна из активисток в ролике,
опубликованном на YouTube-канале движения.
В итоге бабушки пришли к выводу, что внешне личности "идентичны", и назвали это
сходство "геном предательства".
Комментаторы сочли такую интерпретацию нелепой. "Дно пробито?!", "Эм…
ноу комментс", "Вы не поверите, но и у генерала
Власова, и у Дурова есть уши и нос?!", "Дуров дышит воздухом! Знаете, кто еще дышал
воздухом?! Гитлер!" – написали пользователи Сети.
В конце апреля активистки движения публично уничтожили распечатанные на бумаге логотип Telegram и фотографии Дурова.
Они пообещали "прийти к нему и будет плохо".
Напомним,
16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Cуд посчитал, что мессенджер
неправомочно отказал ФСБ в предоставлении ключей дешифровки переписки
пользователей.
Telegram стал уходить от
блокировки, используя IP-адреса крупнейших компаний. В результате в черный
список попали многие популярные сервисы и веб-сайты, которые стали недоступными
для пользователей.