Бабушки из патриотического движения Отряды Путина продолжают войну против творца мессенджера Павла Дурова. На сей раз пенсионерки обсудили его внешность и сравнили с генералом Красной армии Андреем Власовым, перешедшим на сторону фашистской Германии, признанным предателем и казненным.

Бабушки из патриотического движения"Отряды Путина" продолжают войну против творца мессенджера Павла Дурова. На сей раз пенсионерки обсудили его внешность и сравнили с генераломКрасной армии Андреем Власовым, перешедшим на сторонуфашистской Германии, признанным предателем и казненным.Особое вниманиепожилых женщин привлекли уши и залысины. В них они разглядели "явно выраженнуюагрессию". Форма подбородка и Дурова, и Власова также навела пенсионерок намысль о насилии."Власов – предатель наш военного времени, и Дуров. Выпосмотрите, как они похожи! Одно лицо", – произнесла одна из активисток в ролике,опубликованном на YouTube-канале движения.В итоге бабушки пришли к выводу, что внешне личности "идентичны", и назвали этосходство "геном предательства".Комментаторы сочли такую интерпретацию нелепой. "Дно пробито?!", "Эм…ноу комментс", "Вы не поверите, но и у генералаВласова, и у Дурова есть уши и нос?!", "Дуров дышит воздухом! Знаете, кто еще дышалвоздухом?! Гитлер!"﻿ – написали пользователи Сети.В конце апреля активистки движения публично уничтожили распечатанные на бумаге логотип Telegram и фотографии Дурова.Они пообещали "прийти к нему и будет плохо".Напомним,16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Cуд посчитал, что мессенджернеправомочно отказал ФСБ в предоставлении ключей дешифровки перепискипользователей.Telegram стал уходить отблокировки, используя IP-адреса крупнейших компаний. В результате в черныйсписок попали многие популярные сервисы и веб-сайты, которые стали недоступнымидля пользователей.