Разбившийся после взлета с авиабазы Хмеймим СУ-30СМ прошел полный цикл предполетной подготовки, у его командира уже был опыт выполнения боевых задач.

Разбившийся после взлета с авиабазы Хмеймим СУ-30СМ прошел полный цикл предполетной подготовки, у его командира уже был опыт выполнения боевых задач, пишет "Коммерсант".По данным экспертов, сразу после взлета в одном из двигателей самолета резко упала тяга, причины произошедшего пока не установлены.У летчиков была возможность катапультироваться, но вместо этого они попытались выровнять самолет, чтобы вернуться на аэродром. При попытке разворота самолет упал в море, от удара о воду у него оторвало левое крыло и хвостовое оперение. Оба летчика погибли.Су-30СМ вылетел с полным боекомплектом для облета акватории Средиземного моря. Командиром экипажа из двух человек был гвардии майор Альберт Давидян.