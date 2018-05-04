Журналисты восстанавливают картину жизни умершего при загадочных обстоятельствах писателя и журналиста Сергея Сакина. Как оказалось, незадолго до смерти звезда реалити-шоу Последний герой виделась с актером Андреем Чадовым.

Журналисты восстанавливают картину жизни умершего при загадочных обстоятельствах писателя и журналиста Сергея Сакина. Как оказалось, незадолго до смерти звезда реалити-шоу "Последний герой" виделась с актером Андреем Чадовым.С представителями СМИ побеседовал сам Андрей Чадов. По словам популярного актера, он видел Сергея Сакина несколько лет назад – в 2013-2014 году на фестивале "Кинотавр". Встреча оказалась совершенно неожиданной для Чадова, он очень удивился, повстречав Сакина в клинике для наркоманов."Я поехал в центр реабилитации наркоманов. У нас там была встреча. Наркоманы сели по кругу и начали представляться. Десятый человек — я его сразу не узнал — встает и говорит: "Я Сергей Сакин". И я в ужасе его узнал", – цитирует Андрея Чадова РЕН ТВ.Как выяснилось, 40-летний Сергей Сакин долгое время лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Последние два года он жил на подворье Никитского монастыря и занимался реставрацией храма, параллельно перебиваясь подработками в интернет-журнале.В 2017 году Сакин переехал в деревню под Мышкином, при этом периодически он возвращался в Москву навестить родителей и детей. Однако, по словам знакомых, столица негативно влияла на Сергея – в каждый свой приезд он срывался.В ноябре прошлого года Сакин настолько увлекся, что было решено отправить его на лечение в Москву, вот только родители так его и не дождались.Напомним, 4 мая труп писателя Сергея Сакина нашли в окрестностях Мышкина. Друзья пропавшего участника программы "Последний герой" подтвердили информацию о его смерти.