Почти 40% российских застройщиков с начала года подали проектные декларации долевого строительства в электронном виде, говорится в сообщении Минстроя РФ.

Специальная инфосистема, в которой отражены все сведения о проектах долевого строительства, заработала в России с начала января. Ранее проектные декларации было можно подать только в печатном виде.Информационная система позволяет оперативно вносить изменения в документы, а также отправлять данные в органы, контролирующие долевое строительство, и Фонд защиты прав дольщиков, отмечается в сообщении.