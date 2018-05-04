Утро северной столицы омрачили леденящие душу сведения. Сообщается, что Росгвардия предупредила о готовящемся терракте на Ленинградской атомной станции в день инаугурации избранного президента России Владимира Путина.

Утро северной столицы омрачили леденящие душу сведения. Сообщается, что Росгвардия предупредила о готовящемся террактена Ленинградской атомной станции в день инаугурации избранного президента России Владимира Путина.По полученной информации, террористы могутпередвигаться на бежевом "Рено" из Подмосковья, которыйзарегистрирован на 37-летнюю женщину. В связи с этим якобы были приведены вбоевую готовность войска Росгвардии.Предполагаемая диверсия должна произойти наодном из объектов атомной энергетики в праздничные дни, включая датуинаугурации Владимира Путина 7 мая. Сообщение о готовящемся теракте начальникслужбы безопасности Ленинградской атомной станции в Сосновом Бору получил отФедеральной службы войск национальной гвардии, говорится в сообщении.Однако позже начали поступать опроверженияраспространяемой информации, пишет "Комсомольская правда". Представитель пресс-службы силового ведомства в Москве заявил, что заявления о теракте не соответствуют действительности.В свою очередь, Управление Росгвардии по Петербургу и Ленобласти вообще было не в курсе "повышенных мер безопасности". Ни о каком усилении пока речь не идет, заявили в ведомстве.Что касается самой атомной станции, то ее руководство решило перестраховаться. "Отрицать не будем, у нас меры безопасности усилены. По всем атомным станциям у нас такая информация прошла, не только по ЛАЭС. Связывать это с инаугурацией не будем, так как у нас усиление происходит во время всех значимых событий", – призналось начальство.Напомним, Владимир Путин присягнет на верность народу России 7 мая 2018 года. После этого президент будет обязан решить, кто займет кресло премьер-министра.