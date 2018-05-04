В преддверие начала сезона сотрудники мотовзвода тренировались и совершенствовали мастерство управления служебным автотранспортом...

4 мая 2018 года состоялось открытие сезона сотрудниками мотовзвода дорожно-патрульной службы Управления ГИБДД города Москвы.Ежедневно, в зависимости от оперативной обстановки, службу по обеспечению безопасности дорожного движения в столице будут нести более 100 нарядов дорожно-патрульной службы.В преддверие начала сезона сотрудники мотовзвода тренировались и совершенствовали мастерство управления служебным автотранспортом.В торжественной обстановке старт мотосезона Госавтоинспекции города Москвы дал заместитель начальника полиции – начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко. Он пожелал сотрудникам успешного выполнения поставленных задач, а также отметил, что функции сотрудников мотовзвода являются очень важными в обеспечении правопорядка на дорогах города.В мероприятии принял участие заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы Максим Ликсутов.В рамках открытия мотосезона подразделений столичной Госавтоинспекции состоялся смотр готовности служебной техники и личного состава Управления ГИБДД по городу Москве. Завершилось мероприятие торжественным маршем.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81