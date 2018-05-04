В большинстве регионов европейской части России характер погоды будет определяться прохождением барической ложбины с атмосферными фронтами. Погода будет преимущественно облачной, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, немного понизится температура.

В большинстве регионов европейской части России характер погоды будет определяться прохождением барической ложбины с атмосферными фронтами. Погода будет преимущественно облачной, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, немного понизится температура. Исключением будут южные регионы, здесь жаркий средиземноморский воздух удержит свои позиции, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве и области преимущественно облачно, местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, похолодает, днём в субботу +23...+25°, в воскресенье не выше +19°, по ночам столбики термометров будут опускаться до значений +9…+13°.В Санкт-Петербурге и области, на фоне повышения атмосферного давления, будет преимущественно солнечно, обойдется без существенных осадков, температура в дневные часы +13…+16°, по ночам +3…+5°, на севере области в утренние часы не исключены небольшие заморозки.В регионах Русского Севера будет прохладно, пройдут дожди, в Заполярье местами с мокрым снегом. В Сыктывкаре +7...+10° , в Мурманске в субботу +3…+5°, в воскресенье +7…+10° . В Архангельске +5…+8°.В Черноземье дождливо будет только в воскресенье. В Воронеже, Курске и Белгороде +25…+28°.На Верхней Волге сильные продолжительные дожди начнутся с вечера субботы, в Среднем Поволжье тёплый воздух удержит свои позиции. В Кирове +10…+13°, в Пензе и Саратове +22…+25°.На юге страны в центре мощного обширного тёплого антициклона будет малооблачно, тепло и сухо, небольшие кратковременные дожди пройдут местами только в горных районах. В Ставрополе и Ростове-на-Дону +27…+29°, в Симферополе +29…+31°, в Нальчике +22…+25°, возможен кратковременный дождь, гроза.В Уральском регионе погода испортится в воскресенье, с запада приблизится атмосферный фронт, начнутся дожди, местами сильные, возможны грозы. В Екатеринбурге +10…+13°, в Челябинске +14…+17°, в Тюмени потеплеет с +7°, до +12 °.На юге Сибири в тыловой части циклона резко похолодает, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. В Омске, Новосибирске и Красноярске в субботу +5…+8°, в воскресенье 0…+3°. На западе Прибайкалья в теплой воздушной массе тепло, пройдут небольшие дожди, в Забайкалье потеплеет. В Иркутске +22…+25°, в Улан-Удэ и Чите в субботу +11…+15°, в воскресенье +22…+25°.На юге и востоке Дальнего Востока погоду будет определять циклоны, будет облачно и дождливо. В Южно-Сахалинске +6…+9°, .в Хабаровске +10...+13°, во Владивостоке +13...+16°.