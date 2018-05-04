Украинские депутаты вновь оказались в
центре громкого скандала. Потасовка, переросшая в конфликт с применением оружия,
произошла в Никополе Днепропетровской области.
Украинские депутаты вновь оказались в
центре громкого скандала. Потасовка, переросшая в конфликт с применением оружия,
произошла в Никополе Днепропетровской области.
Скандал
разгорелся на заседании внеочередной сессии городского совета. Перед тем, как депутаты
собирались рассмотреть ряд нерешенных вопросов, в зале появились представители запрещенной
в России националистической организации
"Правый сектор" и не дали народным избранникам принять повестку дня.
Сначала радикалы
забрались на трибуну и облили мэра города Андрея Фисака зеленкой, сообщает
NikopolNews. Кроме того, в зале начались драки, а затем активисты надели
депутату Александру
Рыбакову на голову пакет с кефиром. В свою очередь он достал
травматический пистолет и выстрелил в потолок и в сторону обидчиков.
В ходе беспорядков
никто не пострадал. Очевидцы столкновения в горсовете сообщили, что
на стенах и потолке зала заседаний администрации Никополя виднеются пулевые
отверстия. По факту
произошедшего полиция Никополя открыла уголовное производство с предварительной
правовой квалификацией по статье "Групповое нарушение общественного порядка" "Хулиганство".
Отметим,
драки и всевозможные потасовки в стенах Рады и горсоветов на Украине не редкость.
В частности, часто становится участником конфликтов,
перерастающих в кулачные бои, скандальный украинский политик Олег Ляшко.