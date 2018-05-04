Украинские депутаты вновь оказались в центре громкого скандала. Потасовка, переросшая в конфликт с применением оружия, произошла в Никополе Днепропетровской области.

Украинские депутаты вновь оказались вцентре громкого скандала. Потасовка, переросшая в конфликт с применением оружия,произошла в Никополе Днепропетровской области.Скандалразгорелся на заседании внеочередной сессии городского совета. Перед тем, как депутатысобирались рассмотреть ряд нерешенных вопросов, в зале появились представители запрещеннойв России националистической организации"Правый сектор" и не дали народным избранникам принять повестку дня.Сначала радикалызабрались на трибуну и облили мэра города Андрея Фисака зеленкой, сообщаетNikopolNews. Кроме того, в зале начались драки, а затем активисты наделидепутату АлександруРыбакову на голову пакет с кефиром. В свою очередь он досталтравматический пистолет и выстрелил в потолок и в сторону обидчиков.В ходе беспорядковникто не пострадал. Очевидцы столкновения в горсовете сообщили, чтона стенах и потолке зала заседаний администрации Никополя виднеются пулевыеотверстия. По фактупроизошедшего полиция Никополя открыла уголовное производство с предварительнойправовой квалификацией по статье "Групповое нарушение общественного порядка" "Хулиганство".Отметим,драки и всевозможные потасовки в стенах Рады и горсоветов на Украине не редкость.В частности, часто становится участником конфликтов,перерастающих в кулачные бои, скандальный украинский политик Олег Ляшко.