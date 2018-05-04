Это связано с нарушениями пожарной безопасности

Это связано с нарушениями пожарной безопасностиПрокурорская проверка показала, что все крупные торговые центры Владимира работают с нарушениями. В пятницу, 4 мая, стало известно о закрытии комплекса «Самохвал» на улице Куйбышева, 26.Работу приостановили до устранения замечаний. Торговый центр закрыли из-за нарушений требований пожарной безопасности. Проверки начались после трагедии в Кемерове. Среди уже закрытых комплексов - «Копеечка» и «Копеечка-Динопарк».