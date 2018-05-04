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<a href="http://33live.ru/novosti/04-05-2018-postavit-avtomobil-na-uchet-mozhno-budet-po-novomu-gorazdo-udobnee.html" target="_blank">Поставить автомобиль на учет можно будет по-новому (гораздо удобнее)</a> - Разработан проект постановления правительства, в соответствии с которым многофункциональные центры получат право выдавать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств нового поколения. В экспериментальном режиме новые функции опробуют в Татарстане уже в конце года.