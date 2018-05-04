Шоу-мен врезал поп-королю. И поклонники с ним согласны. Ведь похабщину из телевизора терпетьуже невозможно.

Шоу-мен врезал поп-королю. И поклонники с ним согласны. Ведь похабщину из телевизора терпетьуже невозможно.Нет такого события, нет такого героя, мимо которых прошел бы всезнающий шоумен Рустам Солнцев. "Доброму Русе", как он сам себя называет, есть дело, кажется, до всего. Вот и мимо наделавшего шума клипа "Филиппа Киркорова" на песню "Цвет настроения синий" бывший участник одиозного "Дома-2" пройти не мог. Вернее, мимо матерщины, которой с экрана щедро поливает поп-король."По мне это просто попытка нишевого поп-певца Филиппа Киркорова сменить аудиторию "тетки" на продвинутую аудиторию интернет-пользователей лет до 20, – считает Солнцев. – Получится ли этого у него? Я не уверен. Было бы круче и смелее, если бы из уст Филиппа Бедросовича прозвучали гневные замечания в адрес тех людоедов, которые ратуют за закон об отмене суррогатного материнства в России. Напоминаю: Филипп – ответ двоих прекрасных детей от суррогатной матери. Так вот, если бы Филипп высказался так, как он умеет, с матерком, вот это было бы круто. А мат из его уст в клипе – это просто плохой вкус".Подписчики поддержали Солнцева. "Молодец, Руся, прямо в точку, подмечает ситуации и по адресу высказывается. Люблю таких правдолюбов-правдорубов!", "Кто бы что не говорил про Русю ,а ведь всегда правду матку говорит!", – пишут люди в комментариях.Как ранее Dni.Ru, сегодня в сети идет сбор подписей под петицией с призывом лишить Филиппа Киркорова звания Народного артиста за клип "Цвет настроения синий". Прошение уже поддержали более четырех тысяч человек. Отборный мат, неприличные жесты, распущенное и развратное поведение изображенные певцом в музыкальном ролике, настроили против Филиппа Бедросовича не только поборников морали, но и преданных поклонников, которые в последнее время не узнают своего любимца и перешли от слов восхищения к жесткой критике.