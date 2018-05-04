В Центральном парке - небольшое преображение. Один из заброшенных павильонов получил вторую жизнь благодаря династии художников Блиновых. Пустующее здание им выделили в качестве мастерской. Отец и сын Блиновы на свои деньги привели его в порядок и решили создать в нём Дом художника. Кто может в него прийти и что посмотреть - узнала Маргарита Махрова.

В Центральном парке - небольшое преображение. Один из заброшенных павильонов получил вторую жизнь благодаря династии художников Блиновых. Пустующее здание им выделили в качестве мастерской. Отец и сын Блиновы на свои деньги привели его в порядок и решили создать в нём "Дом художника". Кто может в него прийти и что посмотреть - узнала Маргарита Махрова.-Та часть крыши, она горела, вот когда мы начали реставрацию, там действительно и утеплителя не было и доски были обгоревшие, пришлось это всё восстанавливать.Молодой скульптор Михаил Блинов с гордостью показывает обновлённое здание. Теперь оно называется "Дом художника". Трудно поверить, но ещё полгода назад всё здесь было в полуразрушенном состоянии. А ведь когда-то в нём демонстрировали химические опыты, потом павильон занимали художественные мастерские, а затем - здание долгое время пустовало. Отец и сын Блиновы взялись сделать ремонт на собственные средства. В процессе работы родилась идея сделать мастерскую открытой для посетителей, а ещё создать пространство для бесплатной демонстрации работ.Михаил Блинов, скульптор: "Это всё-таки парковая зона, дети ходят, взрослые. Люди заходят, интересуются, что это такое, как делается. Занимаемся такой просветительской что ли деятельностью. Потому что люди должны видеть вот всю эту красоту, которую художники творят".На ремонт постройки пришлось потратить круглую сумму, говорят художники. Сколько конкретно - семейная тайна. Только 2 месяца потратили на вывоз мусора. Ремонтировали полы и стены, при этом работать приходилось очень бережно. Зато теперь здесь всё так, как они мечтали.Андрей Блинов, художник: "Небо здесь немножко... вот хотелось бы сделать, как этот этюд, повторить такое небо, но оно было схвачено буквально за полтора часа, а это небо я мучал-мучал. Иногда бывает, что работа проходит разные выставки, но она меня не удовлетворяет и художник берётся за кисть, может даже всё переделать".Живописец Андрей Блинов, рассказывает, что каждая работа требует особого подхода. Иногда вдохновение вспыхивает молниеносно, а какие-то картины мучают и долго не дают покоя. О том, как рождаются произведения искусства в его мастерской может узнать любой прохожий. В "Доме художника" Блиновы демонстрируют и картины других профессиональных мастеров. Небольшая экспозиция будет сменной. Это, к примеру, картины Михаила Перебатова. Этот владимирский мастер с помощью кисти и красок создаёт удивительные живописные миры, а вот выставляется довольно редко. Есть в "Доме" и отдельная комната, посвящённая древнему иконописному искусству. Автор икон - художник Дмитрий Киреев. Здесь гостей мастерской познакомят со всеми этапами создания иконы.-Вплоть до приготовления красок на пигментах, на яйце, то есть, как по традициям нашим русским это всё правильно делалось.В Доме художника планируют проводить и мастер-классы по рукоделию. В мэрии нам рассказали, что таким творческим начинаниям рады, ведь Центральный парк в последние годы продолжает обновляться. Что касается парковых павильонов, то они находятся в муниципальной собственности и те, что пока закрыты - ожидают ремонта.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Это муниципальный парк, на сторону, естественно, мы ничего ни продавать, не передавать не собираемся. Другое дело, какая жизнь начнётся в этих зданиях, в этих бывших выставочных павильонах, местной ВДНХ, а жизнь должна быть в формате парка семейного отдыха. Поэтому мы будем их постепенно реставрировать, приводить в порядок".Что конкретно появится в других павильонах парка и когда завершится их ремонт пока неизвестно.