Балерину медом не корми – дай сделать шпагат и показать всем, что и у 42-летних пельмени могут быть сочными.

Балерину медом не корми – дай сделать шпагат и показать всем, что и у 42-летних "пельмени" могут быть сочными.Анастасия Волочкова в своих кульбитах не оригинальна – кажется, поклонники видели ее уже в разных позах и ракурсах. Она гордится феноменальной растяжкой, умением делать вертикальные и горизонтальные шпагаты, владением телом. Да вот беда – почти на всех снимках балерина появляется в одном ядовито-зеленом купальнике, словно больше нечего носить. На Мальдивах и в Турции, в бассейне и в море – везде эти бикини!"Настя, сколько можно позировать в старых трусах? Снимите их и не позорьтесь!", "А у вас есть другие бикини, кроме примелькавшихся зеленых? Мы их выучили уже", "Что ж она возит в десятке чемоданов, если везде в одних трусах?", – комментируют снимок подписчики.Потешаются поклонники и над обрыдшими шпагатами Настеньки. "Настя, не уж то вы только шпагатом можете удивить на протяжении всей жизни?",Ей пора в порноактрисы, там она реализует сразу все свои склонности: и эксгибиоционизм, и неудовлетворенность, и нашпагатится. А раньше была милой и застенчивой", "А брюхо перекатилось в зону декольте", "Шпагаты обернулись для вас вселенским позором. Вываливая пельмени вы, несомненно, деградируете, очень жаль", "Опять в своем репертуаре! Задолбала уже всех! Кроме того, что ножищи раздвигать, ничему и не научилась!", "Не совести, не стыда, а взрослая женщина", "Хватит уже без конца воронку проветривать!"Надо заметить, что Волочкова не реагирует не обижается на негативные выпады в свой адрес. Она – выше склок и обид. А то, что у о ней говорят и пишут, – свидетельство того, что Настя все делает правильно.