Президент России Владимир Путин может внести в Государственную думу кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации, которая состоится 7 мая. Когда это точно будет, я не могу вам сказать. Это исключительная прерогатива президента РФ, - сказал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин может внести в Государственную думу кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации.Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что правительство слагает свои полномочия перед вновь вступившим в должность главой государства. И с этого момента "можно ожидать инициативы президента" по внесению кандидатуры премьера."Когда это точно будет, я не могу вам сказать. Это исключительная прерогатива президента РФ", — подчеркнул Песков.Согласно Конституции, президент обязан в течение двух недель после вступления в должность представить на согласование Госдуме кандидатуру председателя правительства. На рассмотрение депутатам отведена неделя.Между тем, Дума может рассмотреть кандидатуру на пост премьер-министра уже во вторник, 8 мая. Об этом рассказал ТАСС первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.В понедельник, 7 мая, в 12:00 состоится торжественная церемония вступления в должность президента Владимира Путина. Телеканалы "Россия 1" и "Россия 24" покажут инаугурацию в прямом эфире. Также прямую трансляцию будет вести сайт 33Live.RuRu. А затем телеканал "Россия 1" покажет документальный фильм Андрея Кондрашова "Путин".