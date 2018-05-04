Американские ученые-сексологи поделились совершенно неожиданными фактами о сексе. Выяснилось, что современные женщины стали вести себя раскрепощеннее, а мужчины скромнее.

Американские ученые-сексологи поделились совершенно неожиданными фактами о сексе. Выяснилось, что современные женщиныстали вести себя раскрепощеннее, а мужчины скромнее.Исследователи провели достаточно масштабный эксперимент, который длился с 1989 по 2016 годы. Ученые пришли к выводу, что за последние десятилетия поведение представителей обоих полов в интимном плане кардинально изменилось.Так, дамы стали более раскованными и увеличили количество случайных половых связей. Число женщин, у которых было более 15 партнеров, выросло на 4%.Мужчины, в свою очередь, пошли в обратную сторону, пишет научное издание Medical Xpress.По сравнению с предыдущими годами все больше представителей сильной половины человечества отдают предпочтение моногамии. Эксперты убеждены, что стабильность и любовь становятся для мужчин первостепенными.Также сексологи установили связь между наличием спутника жизни и интеллектом. По их наблюдениям, не имеющие постоянного партнера люди более образованны, чем те, кто живет в браке. Однако "донжуаны" редко бывают счастливы.Ранее эксперты выявили причины негативного психологического состояния людей после секса, которое называют посткоитальной депрессией. По мнению специалистов, в результате оргазма в организме человека резко повышается уровень так называемых гормонов счастья, который затем начинает падать.