Ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные
комплексы Панцирь-С пополнят силы ПВО в Крыму. Части на полуострове
полностью обеспечены новейшим вооружением.
Ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные
комплексы "Панцирь-С" пополнят силы ПВО в Крыму. Части на полуострове
полностью обеспечены новейшим вооружением.
Более двадцати соединений и воинских частей на полуострове
перешли на новые и модернизированные системы вооружений. Их доля в ЮВО
превышает 63 %, а к концу года достигнет 70%, сообщил командующий войсками Южного военного округа
генерал-полковник Александр Дворников.
"Продолжится в текущем году укрепление безопасности
воздушного пространства на юго-западном направлении. В частности, в Крыму
соединения ПВО будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитных
ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С",
– приводит слова Дворникова RT.
По словам генерала, на аэродромах боевую задачу готовы
выполнить истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н
"Ночной охотник". На дежурстве стоят
комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С".
Днем ранее стало известно, что новейшие системы РЛС взяли
под контроль воздушное пространство черноморского бассейна. Размещенные в Крыму
российские радиолокационные станции (РЛС) позволяют контролировать обстановку в
воздушном пространстве над всем Черным морем.
Эксперты подчеркивают, что высокоточные системы "Небо-М"
обнаружат не только самолет или вертолет, но и крылатую ракету и гиперзвуковой
аппарат. Эти комплексы монтируются на машинах, их можно оперативно развернуть в
любой части полуострова. "Небо-М" уже доказала свою эффективность на
сирийской авиабазе Хмеймим. Системы переброшены в Крым в начале года, они вошли
в состав 31-й дивизии ПВО.