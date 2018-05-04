Ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С пополнят силы ПВО в Крыму. Части на полуострове полностью обеспечены новейшим вооружением.

Ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечныекомплексы "Панцирь-С" пополнят силы ПВО в Крыму. Части на полуостровеполностью обеспечены новейшим вооружением.Более двадцати соединений и воинских частей на полуостровеперешли на новые и модернизированные системы вооружений. Их доля в ЮВОпревышает 63 %, а к концу года достигнет 70%, сообщил командующий войсками Южного военного округагенерал-полковник Александр Дворников."Продолжится в текущем году укрепление безопасностивоздушного пространства на юго-западном направлении. В частности, в Крымусоединения ПВО будут доукомплектованы штатными подразделениями зенитныхракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С",– приводит слова Дворникова RT.По словам генерала, на аэродромах боевую задачу готовывыполнить истребители Су-30СМ, вертолеты Ка-52 "Аллигатор" и Ми-28Н"Ночной охотник". На дежурстве стояткомплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-С".Днем ранее стало известно, что новейшие системы РЛС взялипод контроль воздушное пространство черноморского бассейна. Размещенные в Крымуроссийские радиолокационные станции (РЛС) позволяют контролировать обстановку ввоздушном пространстве над всем Черным морем.Эксперты подчеркивают, что высокоточные системы "Небо-М"обнаружат не только самолет или вертолет, но и крылатую ракету и гиперзвуковойаппарат. Эти комплексы монтируются на машинах, их можно оперативно развернуть влюбой части полуострова. "Небо-М" уже доказала свою эффективность насирийской авиабазе Хмеймим. Системы переброшены в Крым в начале года, они вошлив состав 31-й дивизии ПВО.