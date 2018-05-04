ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Синякова Александра Михайловича, жителя города Москвы, 1987 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Синякова Александра Михайловича, жителя города Москвы, 1987 года рождения, который 26.12.2017 года ушел из дома на улице Поречная и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно. Является инвалидом I группы с диагнозом ДЦП.Приметы: на вид 30 лет, рост 190 см, худощавого телосложения, волосы короткие, имеются залысины, разговаривает плохо, только отдельные слова.Был одет: куртка красно-синяя темная с белыми полосами на рукавах, белая трикотажная шапка, темно-синие джинсы, черные ботинки, белый свитер без горловины.Особые приметы: спереди отсутствует один зуб, может называть себя Алик или Алекс.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8(495) 709-10-00; 8(916) 526-32-41; или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18