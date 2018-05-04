УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Яновича Алексея Владимировича, 20.03.1974 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Яновича Алексея Владимировича, 20.03.1974 года рождения, жителя г. Москвы, который 31.12.2017 года ушел из дома на Родниковой улице, и до настоящего времени его местонахождение неизвестноПриметы: европейский тип лица, на вид 40-45 лет, рост 178 см, плотного телосложения, волосы темные, средней длинны, глаза серо-голубые.Особые приметы: вставная верхняя челюсть.Был одет: черная кожаная куртка, рубашка черного цвета, кроссовки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91- 00, 8 (499) 233-94-53 или«102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93