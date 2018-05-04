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<a href="http://33live.ru/novosti/04-05-2018-sadik-v-yurevce-sdadut-uzhe-letom.html" target="_blank">Садик в Юрьевце сдадут уже летом?</a> - Ждут открытия нового детского сада больше 4 лет. В Юрьевце молодые мамы надеются, что в этом то году их детям найдутся места в дошкольных учреждениях микрорайона. Женщины обеспокоены отсутствием информации о сроках сдачи. На какой стадии сейчас идёт строительство юрьевецкого сада и ждать ли его открытия в этом году – узнала Татьяна Данилова.