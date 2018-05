Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что отныне в этой прибалтийской республике официально Грузию будут называть Сакартвело (Sakartvelo). До сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус сообщил, что отныне в этой прибалтийской республике официально Грузию будут называть "Сакартвело" (Sakartvelo).On the eve of #Georgia100 official decision undertaken – from now on it is #Sakartvelo in Lithuanian! Congratulations! გილოცავთ ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას! ლიტვა-საქართველოს მეგობრობას გაუმარჯოს! pic.twitter.com/dtNKdrXoIH— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) 3 мая 2018 г.Как пояснил на английском в своем "Твиттере" литовский министр, разъясняя данное решение, это было сделано "в преддверии столетия независимости Грузии". Далее уже на грузинском он написал: "Поздравляю с этим историческим решением! Да здравствует литовско-грузинская дружба!"Сакартвело – самоназвание Грузии. Во многих языках для обозначения страны также используется латинское слово "Георгия". При этом, как отмечает Sputnik Грузия, до сих пор в официальных документах Литвы писали Gruzija.Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Литве Хатуна Салуквадзе, комментируя это решение, выразила уверенность, что "граждане Литвы подхватят это новшество, и уже неформально укоренившееся в кругу друзей аутентичное название Грузии станет для каждого литовца очень знакомым и будет употребляться в повседневной жизни".Литва стала первой страной, которая стала использовать название "Сакартвело" в отношении Грузии, передает РИА Новости.