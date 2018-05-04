Странный хлопок прервал приятное занятие влюбленной пары в
Манхэтене. Как оказалось, партнер перенес разрыв члена.
Странный хлопок прервал приятное занятие влюбленной пары в
Манхэтене. Как оказалось, партнер перенес разрыв члена.
Подруга 32-летнего Росса Асдуриана даже не поняла, что
произошло. Ее партнер внезапно остановился в самый критический момент и убежал
в ванную комнату. А перед этим раздался странный хлопок. Как выяснилось, Росс заработал
разрыв пениса.
"Мы занимались сексом в позе, которую называют
"по-собачьи". Я входил и выходил, и мы оба делали это с одинаковой
силой, как вдруг произошел "хлоп". Я даже не закричал, потому что
боль была такой силы, что я не мог издать и звука", – откровенничает Росс.
Хирурги сражались за сохранение мужского достоинства Росса в течение нескольких часов. Мужчина во время
секса умудрился порвать две мышцы и повредить уретру, сообщает The Sun.
Как пояснили медики, Росс перенес тяжелый случай разрыва
кавернозного тела – ткани, которая проходит вдоль полового члена. Когда в нем нарастает
слишком большое давление, ткани могут порваться. Большинство подобных случаев
вызвано слишком сильными толчками во время секса. Врачи приводят в пример воздушный
шар, который наполняется водой. Рано или поздно оболочка лопнет – так и
произошло с членом Росса.
Травма, которую пострадавший назвал "спортивной", принесла с собой проблемы. Мужчине
пришлось просить друзей и даже мать, чтобы они помогли ему ходить в туалет,
пока он восстанавливался. На тропу секса он вернулся лишь через несколько
месяцев.
О знаменательном инциденте в своей жизни и процессе восстановления нью-йоркский комик написал книгу под интригующим названием "Сломанный банан", пишет Life.ru.