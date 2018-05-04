Странный хлопок прервал приятное занятие влюбленной пары в Манхэтене. Как оказалось, партнер перенес разрыв члена.

Странный хлопок прервал приятное занятие влюбленной пары вМанхэтене. Как оказалось, партнер перенес разрыв члена.Подруга 32-летнего Росса Асдуриана даже не поняла, чтопроизошло. Ее партнер внезапно остановился в самый критический момент и убежалв ванную комнату. А перед этим раздался странный хлопок. Как выяснилось, Росс заработалразрыв пениса."Мы занимались сексом в позе, которую называют"по-собачьи". Я входил и выходил, и мы оба делали это с одинаковойсилой, как вдруг произошел "хлоп". Я даже не закричал, потому чтоболь была такой силы, что я не мог издать и звука", – откровенничает Росс.Хирурги сражались за сохранение мужского достоинства Росса в течение нескольких часов. Мужчина во времясекса умудрился порвать две мышцы и повредить уретру, сообщает The Sun.Как пояснили медики, Росс перенес тяжелый случай разрывакавернозного тела – ткани, которая проходит вдоль полового члена. Когда в нем нарастаетслишком большое давление, ткани могут порваться. Большинство подобных случаеввызвано слишком сильными толчками во время секса. Врачи приводят в пример воздушныйшар, который наполняется водой. Рано или поздно оболочка лопнет – так ипроизошло с членом Росса.Травма, которую пострадавший назвал "спортивной", принесла с собой проблемы. Мужчинепришлось просить друзей и даже мать, чтобы они помогли ему ходить в туалет,пока он восстанавливался. На тропу секса он вернулся лишь через несколькомесяцев.О знаменательном инциденте в своей жизни и процессе восстановления нью-йоркский комик написал книгу под интригующим названием "Сломанный банан", пишет Life.ru.