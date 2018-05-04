Дмитрий Шепелев обнародовал новую фотографию пятилетнего сына Платона. Многочисленные поклонники пришли в недоумение от увиденного.

Дмитрий Шепелев обнародовал новую фотографию пятилетнего сына Платона. Многочисленные поклонники пришли в недоумение от увиденного.Дмитрий Шепелев нечасто радует фанатов свежими публикациями на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Популярный телеведущий редко выкладывает снимки, а если и делает это, то, в основном, они оказываются по работе или из различных фотосессий. Иногда шоумен публикует снимки своего сына Платона, которого ему подарила ныне покойная певица Жанна Фриске. И такие кадры для фанатов и прочей заинтересованной общественности расцениваются на вес золота.Так, телеведущий взволновал подписчиков, опубликовав новую фотографию с мальчиком. На черно-белом снимке Шепелев запечатлел две тени – свою и Платона. Оба сидят на велосипедах. Примечательно, что у мальчика на передвижном средстве только два колеса, а не четыре. "My shadow and me" – коротко подписал фотографию Дмитрий. С английского языка эту фразу можно перевести как "Моя тень и я".Поклонники оказались заинтригованы. "Ничего себе) оригинально (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Прям интрига))) где катаетесь? Когда?", "Ой какие вы умнички!", "А почему лица скрыл?", "Ракурс интересный", "Прям улыбнулось глядя на Вас, мальчишки и тени)" – высказались подписчики.Говорят, майские праздники Дмитрий Шепелев вместе с Платоном проводит в Израиле. К такому выводу пришли фанаты, увидев снимок с побережья этой страны, который он постил ранее.Также Шепелев поделился наблюдением, что в шаббат в этой стране не жарят омлет.