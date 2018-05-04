Расследованием трагедии сейчас занимается полиция, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, пишет РИА Новости.

Шестилетняя девочка погибла под обломками здания. Расследованием трагедии сейчас занимается полиция, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, пишет РИА Новости. Ребенок пропал 2 мая в селе Бабаево Собинского района - девочка ушла из дома утром, вечером родители обратились в правоохранительные органы. Позже тело школьницы обнаружили под обломками стены одного из соседних сельских домов. Шесть лет назад здание сгорело. Новый хозяин начал ремонт, но на стене одной из пристроек образовались трещины. Соседи неоднократно просили снести опасную часть здания, но результата не добились. Участок не был огорожен, поэтому девочка свободно туда зашла.