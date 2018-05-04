В пятницу Шведская академия, которая отвечает за вручение Нобелевской премии по литературе, заявила о своем решении не вручать премию в этом году и перенести церемонию на 2019 год.

В пятницу Шведская академия, которая отвечает за вручение Нобелевской премии по литературе, заявила о своем решении не вручать премию в этом году и перенести церемонию на 2019 год, передает РИА Новости.Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств #MeToo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии. На прошлой неделе Шведская академия заявила, что делает все необходимое для того, чтобы выйти из сложившегося кризиса. Ранее шведские СМИ сообщили, что из-за кризиса есть риск переноса присуждения Нобелевской премии по литературе этого года на следующий.Осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера, что повлекло за собой кризис. В связи с тем, что его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов, то было назначено внутреннее расследование, проведенное адвокатской фирмой.