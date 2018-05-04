Евгений Плющенко и Максим Ковтун помирились. Фигуристы решили начать все с чистого листа. Однако Академию Плющенко Ковтун все же покинул.

Евгений Плющенко и Максим Ковтун помирились. Фигуристырешили начать все "с чистого листа".Однако "Академию Плющенко" Ковтун все же покинул.Плющенко и Ковтун постоянно обменивались колкостями – как доОлимпиады в Сочи, так и после нее. Евгений уверен, что большое влияние на стильповедения Максима в отношении олимпийского чемпиона оказывали тренеры. Ковтунпросто поддавался их влиянию, считает Плющенко.Тем не менее, когда тренер Ирина Гончаренко заявила, чтопридет а "Академию Плющенко" только со своим воспитанником, Евгенийсогласился. Фигуристы помирились и какое-то время работали вместе."Мы с ним пообщались. И начали с чистого листа.Восстанавливать его пришлось реально с нуля. У него был большой вес, япригласил специально для него специалиста – трехкратного чемпиона мира покикбоксингу. Тем, чем занимался я в свое время, готовясь к Олимпийским играм,сезону, то же я стал давать и Ковтуну. Я начал с ним танцевать. Для разминки,которую проводил со мной мой хореограф Давид Авдыш. Максиму понравилось",– рассказал Плющенко изданию "Р-Спорт".Позже Ковтун все же ушел от Ирины Гончаренко к ЕленеВодорезовой – соответственно, покинул и Академию. Плющенко считает, что Максим,как и всякий спортсмен, волен выбирать свою дорогу. Возможно, Ковтун чувствует,что в той команде ему будет лучше.Одной из причин, которые озвучил при уходе Ковтун – размеркатка у Плющенко: он был маловат для фигуриста. Хотя, возможно, для перехода вЦСКА у Максима были и другие поводы. "А в ЦСКА-то здорово – государство,армия, зарплаты отличные. Я узнал об их ставках, так таких вообще нигде нет.Конечно, за такой классный клуб, как ЦСКА, можно кататься", – сказалПлющенко.Олимпийский чемпион признается, что особо страдать по поводу уходаКовтуна в ЦСКА не собирается. К тому же, несмотря ни на что, Евгений и Максимпродолжают общаться.