Евгений Плющенко и Максим Ковтун помирились. Фигуристы
решили начать все с чистого листа.
Однако Академию Плющенко Ковтун все же покинул.
Евгений Плющенко и Максим Ковтун помирились. Фигуристы
решили начать все "с чистого листа".
Однако "Академию Плющенко" Ковтун все же покинул.
Плющенко и Ковтун постоянно обменивались колкостями – как до
Олимпиады в Сочи, так и после нее. Евгений уверен, что большое влияние на стиль
поведения Максима в отношении олимпийского чемпиона оказывали тренеры. Ковтун
просто поддавался их влиянию, считает Плющенко.
Тем не менее, когда тренер Ирина Гончаренко заявила, что
придет а "Академию Плющенко" только со своим воспитанником, Евгений
согласился. Фигуристы помирились и какое-то время работали вместе.
"Мы с ним пообщались. И начали с чистого листа.
Восстанавливать его пришлось реально с нуля. У него был большой вес, я
пригласил специально для него специалиста – трехкратного чемпиона мира по
кикбоксингу. Тем, чем занимался я в свое время, готовясь к Олимпийским играм,
сезону, то же я стал давать и Ковтуну. Я начал с ним танцевать. Для разминки,
которую проводил со мной мой хореограф Давид Авдыш. Максиму понравилось",
– рассказал Плющенко изданию "Р-Спорт".
Позже Ковтун все же ушел от Ирины Гончаренко к Елене
Водорезовой – соответственно, покинул и Академию. Плющенко считает, что Максим,
как и всякий спортсмен, волен выбирать свою дорогу. Возможно, Ковтун чувствует,
что в той команде ему будет лучше.
Одной из причин, которые озвучил при уходе Ковтун – размер
катка у Плющенко: он был маловат для фигуриста. Хотя, возможно, для перехода в
ЦСКА у Максима были и другие поводы. "А в ЦСКА-то здорово – государство,
армия, зарплаты отличные. Я узнал об их ставках, так таких вообще нигде нет.
Конечно, за такой классный клуб, как ЦСКА, можно кататься", – сказал
Плющенко.
Олимпийский чемпион признается, что особо страдать по поводу ухода
Ковтуна в ЦСКА не собирается. К тому же, несмотря ни на что, Евгений и Максим
продолжают общаться.