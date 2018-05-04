Исследователь проблем сна Мэтью Уокер выяснил, сколько часов в сутки человеку необходимо спать, чтобы не умереть слишком рано. По его словам, идеальная продолжительность сна — это 8–9 часов.

Исследователь проблем сна Мэтью Уокер выяснил, сколько часов в сутки человеку необходимо спать, чтобы не умереть слишком рано. По его словам, идеальная продолжительность сна — это 8–9 часов.Профессор рассказал, что на эту тему написаны десятки тысяч научных статей. Он убежден, что недосып провоцирует ожирение, заболевания сердца и рак. Уокер подчеркнул, что сном нельзя пренебрегатьон должен быть в приоритете.Исследователь назвал минимальную планку необходимого отдыха. Она составляет восемь часов. "Риски получить то или иное заболевание растут, если вы спите по 6–7 часов",– уверен профессор.Эксперты выделяют две основные причины, по которым люди спят недостаточно. Некоторые могли бы делать это дольше, если бы имели возможность больше времени провести в постели. Другие же просто не в силах заставить себя увеличить время отдыха.Также огромное количество людей страдает бессонницей. Если у вас проблемы со сном, рекомендуется перестать пользоваться телефоном, когда вы не можете заснуть. Также большое значение имеет спальня — температура воздуха и кровать, пишет в своей книге Мэтью Уокер.Чтобы понять, достаточно ли вы спите, исследователи рекомендуют ответить на два вопроса: могли бы вы снова заснуть в 11 часов после раннего пробуждения и нужно ли вам выпить кофе для продуктивного рабочего дня.Если хотя бы на один из этих вопросов ответ будет утвердительным, значит, по теории Уокера, вы спите недостаточно. Однако ряд ученых с таким подходом не согласны. Они считают эту методику очень строгой и призывают спать так, чтобы не испытывать усталости на следующий день.