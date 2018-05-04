Президент Франции Эммануэль Макрон не сомневался
относительно визита в Россию после дела об отравлении Скрипалей и ракетного
удара по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель главы Пятой республики по
отношениям с Москвой Жан-Пьер Шевенман.
Президент Франции Эммануэль Макрон не сомневался
относительно визита в Россию после дела об отравлении Скрипалей и ракетного
удара по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель главы Пятой республики по
отношениям с Москвой Жан-Пьер Шевенман.
"Сомнений не было никаких. Я приехал в Москву 25—26 апреля,
чтобы передать послание президента Макрона президенту Путину", – сказал
дипломат. По его словам, французский лидер намерен по возможности
"сократить разногласия" между двумя странами и подчеркнуть
объединяющие Москву и Париж моменты. Слова Шевенмана передает .
Специальный представитель главы Пятой республики выразил
уверенность, что рано или поздно отношения между двумя странами нормализуются.
Он подчеркнул, что почти все крупные французские компании присутствуют в
России, того же желает малый и средний бизнес. "Если бы не было санкций и
контрсанкций, которые в будущем непременно должны быть отменены", -
заметил дипломат.
Он назвал русских великим европейским народом. Шевенман
высказался о своей поддержке концепции Европы от Атлантики до Тихого океана,
высказанной еще генералом Шарлем де Голлем. "Именно до этих границ Россия
расширила пространство европейской цивилизации", – сказал дипломат.
Планируется, что Эммануэль Макрон примет участие в работе
Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится в
Северной столице 24-26 мая. Само собой, на мероприятии будет присутствовать
президент России Владимир Путин. Ожидаются переговоры двух лидеров.
Напомним, с момента резонансного отравления бывшего
сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прошло ровно два месяца. Они
были найдены в бессознательном состоянии 4 марта в городке Солсбери недалеко от
Лондона. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, что
пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием
"Новичок". Россия представила доказательство, что отравляющая
субстанция была запатентована и произведена в США.
"Прошло два месяца, российско-британские отношения
хуже, чем когда-либо, высылки (дипломатов. – Прим.Ред.) и обвинения – но ни
доказательств, ни обвиняемых", – говорится в сообщении на официальной
странице посольства России в Великобритании в Twitter. Запись снабжена
картинкой с тремя билбордами. "Два месяца с момента отравления в
Солсбери", "И до сих пор ни одного подозреваемого?", "Как так,
премьер-министр Мэй", – написано на них.