Президент Франции Эммануэль Макрон не сомневался относительно визита в Россию после дела об отравлении Скрипалей и ракетного удара по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель главы Пятой республики по отношениям с Москвой Жан-Пьер Шевенман.

Президент Франции Эммануэль Макрон не сомневалсяотносительно визита в Россию после дела об отравлении Скрипалей и ракетногоудара по Сирии. Об этом заявил спецпредставитель главы Пятой республики поотношениям с Москвой Жан-Пьер Шевенман."Сомнений не было никаких. Я приехал в Москву 25—26 апреля,чтобы передать послание президента Макрона президенту Путину", – сказалдипломат. По его словам, французский лидер намерен по возможности"сократить разногласия" между двумя странами и подчеркнутьобъединяющие Москву и Париж моменты. Слова Шевенмана передает .Специальный представитель главы Пятой республики выразилуверенность, что рано или поздно отношения между двумя странами нормализуются.Он подчеркнул, что почти все крупные французские компании присутствуют вРоссии, того же желает малый и средний бизнес. "Если бы не было санкций иконтрсанкций, которые в будущем непременно должны быть отменены", -заметил дипломат.Он назвал русских великим европейским народом. Шевенманвысказался о своей поддержке концепции Европы от Атлантики до Тихого океана,высказанной еще генералом Шарлем де Голлем. "Именно до этих границ Россиярасширила пространство европейской цивилизации", – сказал дипломат.Планируется, что Эммануэль Макрон примет участие в работеПетербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который состоится вСеверной столице 24-26 мая. Само собой, на мероприятии будет присутствоватьпрезидент России Владимир Путин. Ожидаются переговоры двух лидеров.Напомним, с момента резонансного отравления бывшегосотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии прошло ровно два месяца. Онибыли найдены в бессознательном состоянии 4 марта в городке Солсбери недалеко отЛондона. Правоохранительные органы Соединенного Королевства заявили, чтопострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием"Новичок". Россия представила доказательство, что отравляющаясубстанция была запатентована и произведена в США."Прошло два месяца, российско-британские отношенияхуже, чем когда-либо, высылки (дипломатов. – Прим.Ред.) и обвинения – но нидоказательств, ни обвиняемых", – говорится в сообщении на официальнойстранице посольства России в Великобритании в Twitter. Запись снабженакартинкой с тремя билбордами. "Два месяца с момента отравления вСолсбери", "И до сих пор ни одного подозреваемого?", "Как так,премьер-министр Мэй", – написано на них.