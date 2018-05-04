СУ УВД по ЦАО г. Москвы окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве с объектами недвижимости...

"Следственным управлением УВД по ЦАО г. Москвы окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве с объектами недвижимости", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлено, что ранее у одного из столичных банков отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности. Участники организованной группы, обладая данной информацией, сообщили бывшему руководству банка о якобы имеющейся у них возможности восстановления ранее похищенных денежных средств на счетах вкладчиков. За это злоумышленники потребовали вознаграждение в виде объектов недвижимости, расположенных в поселке Филимонковское. Получив согласие, обвиняемые организовали заключение фиктивных договоров уступки права требования по принадлежащим учреждению обязательствам из кредитных договоров на общую сумму около 180 миллионов рублей", - рассказала Ирина Волк.В регистрирующий орган представлены подложные документы, на основании которых право собственности на земельные участки и иные объекты недвижимости перешли к лицам, подконтрольным участникам организованной группы.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ."Следствием установлены четверо фигурантов, причастных к противоправной деятельности. Один из них объявлен в федеральный розыск и в настоящее время задержан сотрудниками полиции в г. Смоленске. Другой находится в международном розыске", - добавила официальный представитель ведомства.Уголовное дело в отношении еще двоих соучастников с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.