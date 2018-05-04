У России нет данных, подтверждающих смерть главаря террористической группировки Исламское государство (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

У России нет данных, подтверждающих смерть главаря террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.Он напомнил, что данные о смерти главы террористов появлялись "раз десять", но пока нет конкретных фактов, подтверждающих его гибель, "сказать, что аль-Багдади нет", нельзя.Летом прошлого года Минобороны РФ сообщало, что проверяет информацию о возможном уничтожении аль-Багдади в результате авиаудара, нанесенного ВКС России. Позже Пентагон заявлял, что террорист жив.Сыромолотов также рассказал, что США не собираются выводить свои войска из Сирии. "Пример Афганистана показывает: где американские войска появились, то они там надолго", — отметил замглавы МИД РФ.