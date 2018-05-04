Эпатажный участник Дома-2 Гоген Солнцев проводит медовый месяц на всю катушку. Шоумен, назло сплетникам и завистникам, продемонстрировал дряхлеющую супругу в купальнике.

Эпатажный участник "Дома-2" Гоген Солнцев проводитмедовый месяц на всю катушку. Шоумен, назло сплетникам и завистникам, продемонстрировал дряхлеющую супругу в купальнике.Вот уже вторую неделю Гоген и его старушка-жена Екатерина, отдыхаютна лазурном берегу. Молодожены принимают солнечные ванны, купаются, обедают влетних кафе и непременно делятся своим счастьем в соцсетях.На очередном снимке 37-летний Гоген и его супруга, которойпо одним данным 63, а по другим 72 года, нежатся в бассейне. "Как жарко,друзья!😄Надеюсь у Вас такое же отличное настроениекак у нас! Желаю Вам быть на позитиве!😄😄😄😁", – написал под фото Солнцев.Подписчики молниеносно отреагировали на публикацию.Комментаторы по достоинству оценили престарелую супругу шоумена в розовомбикини. Также поклонники посоветовали Солнцеву поберечь здоровьежены-пенсионерки и приобрести ей головной убор, так как долгое пребывание насолнце вредно для организма пожилого человека. "Убабушки на солнце давление может подскачить", "Хорошая фигура у Кати", "Хотьочки бы отдал Катерине", – не унимались досужие пользователи Сети.Добавим, что Екатерина и Гоген узаконили свои отношениясегодня 12 апреля 2018 года. По слухам, престарелая невеста весьма состоятельнаи имеет серьезные связи в нужных Солнцеву кругах. Их роман закрутился, когдаЕлена пришла на спектакль к Гогену и предложила профинансировать другие егопроекты. А он ответил ей любовью и предложил свое роскошное молодое тело.Перед тем, как пойти в ЗАГС, Солнцев и старушка поклялись вверности до гроба перед лицом Господа в храме. Фотографии венчания красавчика иседовласой низкорослой дамы взорвали интернет.