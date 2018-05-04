Эпатажный участник Дома-2 Гоген Солнцев проводит
медовый месяц на всю катушку. Шоумен, назло сплетникам и завистникам, продемонстрировал дряхлеющую супругу в купальнике.
Эпатажный участник "Дома-2" Гоген Солнцев проводит
медовый месяц на всю катушку. Шоумен, назло сплетникам и завистникам, продемонстрировал дряхлеющую супругу в купальнике.
Вот уже вторую неделю Гоген и его старушка-жена Екатерина, отдыхают
на лазурном берегу. Молодожены принимают солнечные ванны, купаются, обедают в
летних кафе и непременно делятся своим счастьем в соцсетях.
На очередном снимке 37-летний Гоген и его супруга, которой
по одним данным 63, а по другим 72 года, нежатся в бассейне. "Как жарко,
друзья!😄Надеюсь у Вас такое же отличное настроение
как у нас! Желаю Вам быть на позитиве!😄😄😄😁", – написал под фото Солнцев.
Подписчики молниеносно отреагировали на публикацию.
Комментаторы по достоинству оценили престарелую супругу шоумена в розовом
бикини. Также поклонники посоветовали Солнцеву поберечь здоровье
жены-пенсионерки и приобрести ей головной убор, так как долгое пребывание на
солнце вредно для организма пожилого человека. "У
бабушки на солнце давление может подскачить", "Хорошая фигура у Кати", "Хоть
очки бы отдал Катерине", – не унимались досужие пользователи Сети.
Добавим, что Екатерина и Гоген узаконили свои отношения
сегодня 12 апреля 2018 года. По слухам, престарелая невеста весьма состоятельна
и имеет серьезные связи в нужных Солнцеву кругах. Их роман закрутился, когда
Елена пришла на спектакль к Гогену и предложила профинансировать другие его
проекты. А он ответил ей любовью и предложил свое роскошное молодое тело.
Перед тем, как пойти в ЗАГС, Солнцев и старушка поклялись в
верности до гроба перед лицом Господа в храме. Фотографии венчания красавчика и
седовласой низкорослой дамы взорвали интернет.