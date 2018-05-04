Злоумышленники обзванивали людей, предлагая вложить денежные средства в их компанию и получать высокие проценты. Однако деньги они обращали в свою пользу...

Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Арбат на Можайском валу задержаны подозреваемые в совершении мошенничества.В полицию от 77-летней москвички поступило сообщение о мошенничестве. Пожилая женщина рассказала, что сотрудники одной из фирм предложили ей вложить денежные средства в их компанию, чтобы ежемесячно получать высокие проценты. В офисе, расположенном в Нижнем Кисловском переулке, пенсионерка заключила договор с фирмой и передала свои сбережения. В указанный в договоре срок она обратилась в компанию для получения процентов, но ей ответили, что сумма, которую она вложила, недостаточна и ей необходимо внести дополнительную сумму. Пенсионерка заподозрила обман и обратилась в полицию. Материальный ущерб составил 600 тысяч рублей.Сотрудниками ОУР ОМВД России по району Арбат в ходе оперативно-розыскных мероприятий на Можайском валу задержаны четверо подозреваемых в возрасте от 21 до 35 лет - один москвич и трое приезжих. Установлено, что подозреваемые не имели намерения выполнять условия договора и похитили денежные средства, полученные от заявительницы.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Установлено, что злоумышленники обзванивали людей, предлагая сотрудничать с компанией. Полученные от граждан деньги они обращали в свою пользу. В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60