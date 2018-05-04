Сотрудники туристической полиции помогли иностранцам правильно оформить необходимые документы для их последующего предоставления на родину из-за утери кошелька...

Сотрудники 2 роты 3 батальона 1-го оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве во время несения службы помогли двум приезжим женщинам, которые потеряли кошелек.В период несения службы по охране общественного порядка и общественной безопасности по улице Арбат сотрудникам туристической полиции поступило сообщение из ОМВД России по району Арбат об оказании содействия иностранным гражданам. Выяснилось, что, находясь в Москве, две приезжие женщины из Республики Китай потеряли кошелек и обратились в территориальный отдел полиции за помощью. Прибывшие в ОМВД сотрудники туристической полиции помогли иностранцам правильно оформить необходимые документы для их последующего предоставления в страховую компанию на родине.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве