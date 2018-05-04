Очередной скандал разразился на Украине после оскорбительного высказывания лидера одесской организации националистов. Радикалам пришлось извиняться за призывы очистить страну от жидов.

Очередной скандал разразился на Украине после оскорбительноговысказывания лидера одесской организации националистов. Радикалам пришлосьизвиняться за призывы "очистить страну от жидов".Еврейские погромы или физическое уничтожение? Директор Украинскогоеврейского комитета интересуется, как "Правый сектор" (запрещенная вРоссии организация) намерен выполнять свою программу по "освобождениюстраны от жидов"."Интересно, она имеет ввиду еврейские погромы или сразуХолокост? Верить ей или нет? Евреям собираться на выход или в стране естьправоохранительная система?" – отреагировал Долинский на заявление лидераодесских радикалов Татьяны Сойкиной.Со своим заявлением Сойкина выступила 2 мая – в день, когдав Одессе вспоминали жертв пожара в Доме профсоюзов 2014 года, в котором погибли48 человек. Глава одесского отделения"Правого сектора" пообещала навести в Одессе "настоящийукраинский порядок". "Украина будет принадлежать украинцам, а не жидам!Не олигархии. Слава Украине!", – заявила активист "правосеков".После гневной реакции украинского еврейства Сойкинойпришлось извиняться за свои слова. – "Мы четко различаем понятия"евреи" и "жиды". Первые – представители дружественнойнации. Те, кто вместе с нами борется за Украину и ее будущее. Вторые – те, ктоотносится к олигархическим кланам", – написала она на странице в соцсети Facebook.Как отмечает "Обозреватель", Сойкина – бывший боецдобровольческого украинского корпуса и ветеран так называемойантитеррористической операции на юго-востоке Украины. Многие украинскиеполитические деятели призвали ее объяснить свои высказывания. "Евреямсобираться на выход или в стране есть правоохранительная система?", -задает вопрос властям Долинский.