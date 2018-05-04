На территории области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 11 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 11 человек травмированы. Выявлено 22 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Собинский районПо предварительной информации, 01.05.2018 г. в 00:40 на 151 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Газ-2824, 1981 г.р., совершил наезд на остановившийся вследствие технической неисправности автомобиль Ауди–80 под управлением водителя, 1967 г.р., который после поломки автомобиля вышел выставлять знак аварийной остановки. От удара автомобиль Ауди–80 продвинулся вперед и совершил наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пешеход 1973 г.р., с диагнозом: ЧМТ, СГМ, ушибленной раны волосистой части головы – амбулаторно; пешеход, 1967 г.р., с диагнозом: СГМ, закрытого перелома лучевой кости – госпитализирован.2.Собинский районПо предварительной информации, 01.05.2018г. в 09:35 на 27 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров» водитель, 1990 г.р., управляя трактором Беларусь с прицепом выехал за пределы проезжей части, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель с диагнозом: резаная рана спины, ушиб волосистой части головы – амбулаторно.3.Ленинский районПо предварительной информации, 01.05.2018 г. в 13:00 в г. Владимир на улице Верхняя Дуброва напротив дома 19 в салоне автобуса Мерседес – Бенц получил телесные повреждения пассажир, 1980 г.р., диагноз: ушибы-после оказания медицинской помощи отпущен.4.Фрунзенский районПо предварительной информации, 01.05.2018 г. в 14:10 на 29 км автодороги М7 «Волга» подъезд к г. Владимир водитель автомобиля Мерседес–Бенц с полуприцепом Кроне, 1973 г.р., совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем ВАЗ – 111830 под управлением водителя, 1965 г.р. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ – 111830 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ доставлен в БСП г.Владимира.5.Октябрьский районПо предварительной информации, 01.05.2018 г. в 15:10 в г. Владимир на улице Гагарина у дома 1 водитель автомобиля Хендай–Солярис при развороте на перекрестке ул. Гагарина – ул. Большая Московская на разрешающий сигнал светофора, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на стоящие под запрещающий сигнал светофора по ул. Гагарина автомобили Хендай–Солярис под управлением водителя, 1983 г.р., и Ауди–А5 под управлением водителя, 1986 г.р. В результате ДТП пассажир а/м Хендай – Солярис, 1991 г.р., с диагнозом: ушибы – после оказания мед. помощи отпущен; пассажир а/м Хендай – Солярис, 1994 г.р., с диагнозом: ушибы – после оказания мед. помощи отпущен; пассажир а/м Хендай – Солярис, 1989 г.р., с диагнозом: ушибы – после оказания мед. помощи отпущен.6.Суздальский районПо предварительной информации, 01.05.2018 г. в 13:30 в г. Суздаль на улице Садовая у дома 10 водитель автомобиля Киа–Сид, 1970 г.р., совершил наезд на велосипедиста, 2009 г.р., который при выезде с тротуара на проезжую часть дороги не представил преимущество в движении двигавшемуся в попутном направлении транспортному средству. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: множественные ссадины левого локтевого сустава, ушиб затылочной области головы, ссадины коленных суставов – амбулаторно.7.Юрьев – Польский районПо предварительной информации, 01.05.2018 г. в 22:15 на 62 км автодороги «Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский» водитель автомобиля Фольксваген–Пассат, 1978 г.р., совершил опрокидывание на проезжей части. В результате ДТП водитель автомобиля с диагнозом: СГМ, ЗЧМТ, множественные ушибы тела – госпитализирован.8.Собинский районПо предварительной информации, 01.05.2018г. в 22:15 в г. Собинка на улице Красная Звезда напротив дома 5 водитель Мицубиси–Паджеро, 1972 г.р., при повороте налево не предоставил преимущество в движении двигавшемуся во встречном прямом направлении мотоциклу ZR250 под управлением водителя, 1997 г.р. В результате ДТП мотоциклист с диагнозом: закрытый перелом левой голени – госпитализирован.