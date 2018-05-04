На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 8 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 8 человек травмированы. Выявлено 23 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 02.05.2018г. в 11:35 в г. Курлово на улице Центральная напротив дома 37 водитель мотоцикла Мотоленд-Д-250, 2003 г.р., при повороте налево допустил столкновение с велосипедом Стелс-Навигатор под управлением водителя, 1965 г.р., который двигался навстречу по левой обочине, также осуществлял поворот налево. В результате ДТП пассажир мотоцикла Мотоленд-Д-250, 1985 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, перелом правой берцовой кости - госпитализирован.2.Ковровский районПо предварительной информации, 02.05.2018г. в 16:35 в г.Ковров на улице Дегтярева напротив дома 35 водитель автомобиля Чери-А13, 1996 г.р., при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Ваз-2111 под управлением водителя, 1998 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Ваз-2111 с диагнозом: ЗЧМТ – амбулаторно; пассажир а/м Ваз-2111, 1998 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, - амбулаторно; пассажир а/м Чери-А13, 1996 г.р., с диагнозом: ушиб шейной области - амбулаторно.3.Киржачский районПо предварительной информации, 02.05.2018г. в 16:00 на 9 км автодороги «Дубки–Киржач» водитель автомобиля Вольво-Х60, 1985 г.р., на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги на главную, допустил столкновение с автомобилем Мазда-3 под управлением водителя, 1984 г.р. От удара автомобиль Вольво-Х60 отбросило на стоящий перед перекрёстком автомобиль Ниссан-Кашкай под управлением водителя, 1985 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Вольво-Х60 с диагнозом: ЗЧМТ–амбулаторно; пассажир а/м Мазда-3, 2010 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей носа – амбулаторно; пассажир а/м Мазда-3, 1987 г.р., с диагнозом: рваная рана подбородка – амбулаторно.4.Кольчугинский районПо предварительной информации, 02.05.2018г. в 15:00 на 64 км автодороги «Колокша-В.Дворики» водитель мотоцикла Хонда-ВФ750, 1991 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с автомобилем Газ-330232 под управлением водителя, 1987 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель мотоцикла Хонда-ВФ750 с диагнозом: перелом 3 и 4 пальца левой стопы, ушиб правой кисти, ушиб шейного отдела позвоночника – амбулаторно.