На территории области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в результате которых 5 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 5 человек травмированы. Выявлено 8 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Меленковский районПо предварительной информации, 28.04.2018г. в 05:45 на 22 км автодороги «Муром-Коржавино-Папулино-Меленки» водитель автомобиля Ваз-2115, 1995 г.р., совершил съезд в правый по ходу движения кювет, наезд на дерево, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП водитель а/м Ваз-2115 с диагнозом: ЗЧМТ, закрытый перелом левого коленного сустава, ушиб грудной клетки, ушиб позвоночника, рваная рана левого уха, рваная рана левого колена – госпитализирован.2. Ленинский районПо предварительной информации, 28.04.2018г. в 14:50 на 9 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г.Иваново водитель автомобиля Пежо-3008, 1969 г.р., при повороте направо допустил столкновение с движущимся по правой полосе в попутном направлении автомобилем Шевроле-Авео под управлением водителя, 1979 г.р. В результате ДТП пассажир а/м Шевроле-Авео, 1988 г.р., с диагнозом: растяжение связок шейного отдела позвоночника - амбулаторно.3. Ленинский районПо предварительной информации, 28.04.2018г. в 20:10 на 5 км автодороги М-7 «Волга» подъезд к г.Иваново водитель автомобиля Тойота, 1977 г.р., совершил столкновение с автомобилем Шевроле-Авео под управлением водителя, 1989 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля Тойота с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб волосистой части головы – амбулаторно; водитель а/м Шевроле-Авео с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно.4. Ковровский районПо предварительной информации, 28.04.2018г. в 18:50 на 35 км автодороги «Сенинские Дворики-Ковров-Шуя» водитель автомобиля Митцубиси-Кольт, 1991 г.р., допустил съезд в правый по ходу движения т/с кювет, опрокидывание. В результате ДТП водитель а/м Митсубиси-Кольт с диагнозом: ушиб левого плечевого сустава – амбулаторно.