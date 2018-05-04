На территории области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб и 9 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 9 человек травмированы. Выявлено 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Октябрьский районПо предварительной информации, 29.04.2018 г. в 00:30 в г. Владимир на улице Мира напротив дома 26 водитель автомобиля Мазда-3, 1985 г.р., выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем Дэу-Гентра под управлением водителя, 1978 г.р., от удара автомобиль Мазда-3 совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Шевроле-Эпика под управлением водителя, 1967 г.р. В результате ДТП водитель а/м Деу-Гентра с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно.2. Ковровский районПо предварительной информации, 29.04.2018 г. в 14:10 в поселке Мелехово на улице Полевая напротив дома 10 водитель автомобиля Грейт-Волл, 1983 г.р., не справился с управлением совершил съезд в правый по ходу движения кювет, опрокидывание, после которого произошел наезд на забор. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Грейт-Волл от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи; пассажир а/м Грейт-Волл, 1978 г.р., с диагнозом: ушиб позвоночника – амбулаторно; пассажир а/м Грейт-Волл, 1991 г.р., с диагнозом: ЗЧМТ, ушиб правого плеча - амбулаторно.3. Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 29.04.2018 г. в 13:15 в г. Гусь-Хрустальный на улице Революции напротив дома 2 водитель автомобиля Хендай Туксон, 1973 г.р., совершил наезд на пешехода, 1971 г.р., который двигался по правой стороне проезжей части. В результате ДТП пешеход с диагнозом: ушиб мягких тканей правой стопы - амбулаторно.4. Киржачский районПо предварительной информации, 29.04.2018 г. в 17:25 на 148 км автодороги А-108 «Московское большое кольцо» водитель автомобиля Хендай-Солярис, 1986 г.р., при обгоне попутно движущегося транспортного средства не выдержал необходимый боковой интервал, совершил столкновение с мотоциклом Ямаха под управлением водителя, 1981 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла Ямаха с диагнозом: перелом правой голени - госпитализирован.5. Ленинский районПо предварительной информации, 29.04.2018 г. в 20:20 в г. Владимир на улице Ноябрьская напротив дома 140 «А» водитель автомобиля Рено-Логан, 1983 г.р., совершил наезд на стоящий в правой полосе на запрещающий сигнал светофора автомобиль ВАЗ-2112 под управлением водителя, 1995 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Рено-Логан с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ТТЖ, тупая травма грудной клетки – госпитализирован; водитель а/м ВАЗ-2112 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, гематома теменной области – госпитализирован; пассажир а/м ВАЗ-2112, 1994 г.р., с диагнозом: ушиб поясничного отдела позвоночника – амбулаторно.6. Ковровский районПо предварительной информации, 29.04.2018 г. в 21:30 в поселке Мелехово на улице Чайковского напротив дома 48 водитель мотоцикла KAYO-125, 1977 г.р., совершил наезд на стоящий на неосвещенном участке дороги с включенными габаритными огнями автомобиль ВАЗ-2107 под управлением водителя, 1979 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла KAYO-125 с диагнозом: ЗЧМТ, СГМ ушиб левой ноги - амбулаторно.