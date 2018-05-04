На территории области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 10 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 10 человек травмированы. Выявлено 12 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Гороховецкий районПо предварительной информации, 03.05.2018 г. в 09:35 на 336 км автодороги ФАД М-7 «Волга» водитель автомобиля DAF FT 105 с полуприцепом, 1981 г.р., совершил наезд на велосипедиста, 1937 г.р., который пересекал проезжую часть автодороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: СГМ, ушиб мягких тканей головы - госпитализирован.2. Муромский районПо предварительной информации, 03.05.2018 г. в 11:40 г. в Муром на улице Трудовая у дома 2 водитель автомобиля Датсун Он-до, 1984 г.р., при опережении велосипеда Стелс Навигатор 610 под управлением водителя, 1986 г.р., совершил с ним столкновение. В результате ДТП велосипедист с диагнозом: растяжение связок правого голеностопного сустава - амбулаторно.3. Ленинский районПо предварительной информации, 03.05.2018 г. в 12:30 в г. Владимир на улице Верхняя Дуброва напротив дома 30 водитель автомобиля Опель-Корса, 1987 г.р., на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с автомобилем Рено-Логан под управлением водителя, 1971 г.р., который двигался в прямом направлении. В результате ДТП водитель а/м Рено-Логан с диагнозом: подвывих шейного отдела позвоночника – амбулаторно.4. Ковровский районПо предварительной информации, 03.05.2018 г. в 14:50 в г. Ковров на улице Еловая напротив дома 21 водитель автомобиля Чери - А13, 1981 г.р., совершил столкновение с автомобилем Рено-Логан под управлением водителя, 1966 г.р., который двигался по главной дороге. От удара произошло возгорание автомобиля Рено-Логан. В результате ДТП пострадали: водитель а/м Чери - А13 с диагнозом: ЗЧМТ, ушиб грудной клетки – госпитализирован; водитель а/м Рено-Логан с диагнозом: ЗЧМТ – амбулаторно; пассажир а/м Чери - А13, 1953 г.р., с диагнозом: ушиб, правой голени - амбулаторно.5. Ковровский районПо предварительной информации, 03.05.2018 г. в 20:00 в г. Ковров напротив дома 21 по улице Ястрецева водитель автомобиля Форд-Фокус при выполнении маневра поворота налево совершил столкновение обгоняющим его мотоциклом Восход-3М под управлением водителя, 1995 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла Восход-3М с диагнозом: рваная рана правого колена, ушиб правого бедра - амбулаторно.6. Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 03.05.2018 г. в 21:30 в г. Гусь-Хрустальный на улице 2-я Народная напротив дома 13 водитель мотоцикла QJ SТЕLS FLАМЕ 200, 1994 г.р., совершил наезд на пешехода, 1998 г.р., который двигался по краю проезжей части навстречу движению транспортных средств. В результате ДТП водитель мотоцикла QJ SТЕLS FLАМЕ 200 с диагнозом: ушиба плечевого сустава – амбулаторно; пешеход с диагнозом: перелом левого бедра - госпитализирован.7. Петушинский районПо предварительной информации, 03.05.2018 г. в 21:20 в г. Петушки на улице Вокзальная напротив дома 129 водитель автомобиля Рено-Сандеро, 1974 г.р., при выполнении маневра обгона, совершил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с мотоциклом Ирбис под управлением водителя, 1999 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла Ирбис с диагнозом: открытый перелом средней трети правого бедра, ушибленная рана волосистой части головы - госпитализирован.