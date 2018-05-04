На территории области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых 9 человек травмированы.

На территории Владимирской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 9 человек травмированы. Выявлен 21 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшийся от прохождения медицинского освидетельствования.1. Петушинский районПо предварительной информации, 30.04.2018 г. в 01:00 на 113 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Ниссан-Сентра под управлением водителя, 1988 г.р., допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП за медицинской помощью обратился водитель автомобиля Ниссан-Сентра, с диагнозом: ушиб спины – амбулаторно.2. Петушинский районПо предварительной информации, 30.04.2018 г. в 04:00 на 139 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Фольксваген – Шаран, 1986 г.р., допустил наезд на тушу лося, которая находилась на левой полосе движения попутного направления, после чего совершил съезд в кювет. В результате ДТП за медицинской помощью обратился в ЦРБ г. Гусь-Хрустальный пассажир а/м Фольксваген – Шаран, 1969 г.р., с диагнозом: перелом таза - госпитализирован.3. Петушинский районПо предварительной информации, 30.04.2018 г. в 13:50 на 107 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля Шевроле – Ланос, 1947 г.р., на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора, где совершил столкновение с автомобилем Мицубиси – Аутлендер под управлением водителя, 1961 г.р. В результате ДТП водитель а/м Шевроле – Ланос, с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно; водитель а/м Мицубиси – Аутлендер с диагнозом: ушиб грудной клетки – амбулаторно.4. Ковровский районПо предварительной информации, 30.04.2018 г. в 11:05 в г. Ковров на улице Дегтярева напротив дома 90 водитель троллейбуса ЗиУ под управлением водителя, 1960 г.р., при резком торможении, допустил падение пассажира, 1973 г.р. В результате ДТП пассажир с диагнозом: ушиб левого плеча – амбулаторно.5. Ковровский районПо предварительной информации, 30.04.2018 г. в 11:05 в деревне Бабурино напротив дома 26 водитель, 1966 г.р., управляя мопедом, допустил падение. В результате ДТП водитель с диагнозом: перелом левой лодыжки - госпитализирован.6. Петушинский районПо предварительной информации, 30.04.2018 г. в 19:45 в г. Петушки на улице 9 Января напротив дома 38 водитель автомобиля ВАЗ-111830, 1939 г.р., допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ-111830 с диагнозом: ушиб мягких тканей левого плеча – амбулаторно.7. Гусь - Хрустальный районПо предварительной информации, 30.04.2018 г. в 19:40 в г. Гусь-Хрустальный на улице Интернациональная у дома 114 водитель мотоцикла ИРБИС – 250, 1982 г.р., допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем MAZDA-3 под управлением водителя, 1991 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла ИРБИС – 250 с диагнозом: перелом луча в типичном месте, ушиб грудной клетки - амбулаторно.8. Петушинский районПо предварительной информации, 30.04.2018 г. в 21:30 в г. Петушки на улице Маяковского напротив дома 23 водитель мотоцикла марки СТЕЛС ДЕЛЬТА 150, 2001 г.р., допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем СИТРОЕН под управлением водителя, 1983 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла СТЕЛС-ДЕЛЬТА 150 с диагнозом: ушиб мягких тканей лица, ушиб нижних конечностей – амбулаторно.