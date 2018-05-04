Накануне долгожданной премьеры блокбастера «Мстители: Война бесконечности» Tele2 запустила на ТВ новый нестандартный ролик, где наделила абонентов суперспособностью – самостоятельно менять параметры своих тарифов, а также запустила интересную акцию.

Накануне долгожданной премьеры блокбастера «Мстители: Война бесконечности» Tele2 запустила на ТВ новый нестандартный ролик, где наделила абонентов суперспособностью – самостоятельно менять параметры своих тарифов, а также запустила интересную акцию. При подключении в салонах связи Tele2 абоненты получат сертификат на бесплатный просмотр 7 любых фильмов MARVEL и другие призы.Новый рекламный ролик показывает членов команды Мстителей в деле: Стражей Галактики за управлением космического корабля, Черную Вдову во время битвы, Тора на пределе своей исполинской силы и Доктора Стрэнджа, который обращает магическую энергию против соперника. Затем появляется абонент Tele2, который тоже стал героем и получил суперспособность: настраивать свой персональный тариф так, как выгодно именно ему.К слову, абоненты, которые подключатся в салонах связи к тарифам «Мой Tele2» до 31 мая 2018 года, получат специальные подарки. Среди призов – эксклюзивная цифровая подписка на 7 фильмов киновселенной MARVEL, билеты на кинопоказы и сувениры с символикой фильма MARVEL «Мстители: Война бесконечности». Подробности можно узнать у продавцов-консультантов.– Мне кажется очень символичным тот факт, что вывод новой тарифной линейки Tele2 ознаменовался партнерством с одним из самых ожидаемых релизов года – блокбастером «Мстители: Война бесконечности». Тема супергероев из киновселенной Marvel стала лучшим способом продемонстрировать преимущества новых тарифных планов, подчеркнуть подход к индивидуальной настройке и выразить суть отношения компании к каждому абоненту – для нас он суперабонент, – рассказала директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.Напомним, оператор представил обновленную линейку «Мой Tele2» в начале апреля. Всем желающим доступны три тарифа – «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+», которые можно самостоятельно менять в соответствии с личными потребностями.– Выход блокбастера MARVEL «Мстители: Война бесконечности» для нас огромное событие. 10 лет киновселенная MARVEL шла к этой кульминации: здесь все супергерои из предыдущих 17 фильмов, самый страшный злодей и самая важная битва. Мы рады, что компания Tele2 запустила такое же масштабное и эпичное промо в поддержку главного фильма года и своих суперабонентов, и очень гордимся этим партнерством, – отметила вице-президент по маркетингу фильмов компании Disney в России и СНГ Елена Бродская.Новые рекламные ролики доступны на официальном канале Tele2 на YouTube.