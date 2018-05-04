В Киеве все чаще говорят о предстоящей смене власти в стране. Вашингтон сильно недоволен президентом Украины Петром Порошенко и его командой. Белый дом явно не в восторге от результатов их работы, а финансовые махинации нынешней украинской власти лишь приближают час X для изрядно проворовавшейся элиты Незалежной.

В Киеве все чаще говорят о предстоящей смене власти встране. Вашингтон сильно недоволен президентом Украины Петром Порошенко и егокомандой. Белый дом явно не в восторге от результатов их работы, а финансовыемахинации нынешней украинской власти лишь приближают час X для изряднопроворовавшейся элиты Незалежной.Киев уже несколько лет, с момента государственногопереворота, приводит государственные структуры к требуемым Западом стандартам.Однако украинские власти за все эти года не выполнили даже половину обещанного,пишет издание "Русская весна". Однако выделенные на эти цели средствав Киеве осваивают в полном объеме. Возникает вопрос – на что идут деньги,причем деньги немалые.Как отмечали источники в администрации украинского лидера,что во время визита в Киев бывшего директора Центрального разведывательногоуправления (ЦРУ) США Майка Помпео у него состоялся разговор с Порошенко.Представитель Вашингтона тогда предупредил главу Незалежной, что лимит терпенияу Белого дома в отношении Киева подходит к концу, и что Соединенные Штатыпланируют взять под жесткий контроль выделяемые Украине средства.Таким образом, налицо явное недовольство действиямипостмайданной власти со стороны заокеанских кураторов. Неоднократныекоррупционные скандалы вкупе с общей неэффективностью государственногоуправления в современной Незалежной привели к окончательной утрате доверияБелого дома к Порошенко и его окружению.А это значит, что украинскому лидеру выписана черная метка,а раз так, что у Порошенко вряд ли есть шансы пойти на президентские выборы,которые состоятся уже в следующем году. И не факт, что вместо кресла главыгосударства нынешний лидер Незалежной не сядет на жесткие тюремные нары.Напомним, ранее сообщалось, что Петром Порошенко решилавплотную заняться финансовая разведка США. По словам журналиста АлександраДубинского, американский санкционный список, состоящий из ряда украинскихчиновников, может появиться уже в этом гожу.Фигурантами перечня, по информации Дубинского, станутпредставители крупного бизнеса и власти Незалежной. По словам Дубинского, вперечне окажутся фигуранты коррупционных сделок, попавшие в поле зренияамериканской финразведки.