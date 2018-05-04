С началом весны и приходом тепла горожане устремляются на дачи. Работы там непочатый край: привести в порядок участок после зимы, высадить рассаду, да и дела по дому никто не отменял. Естественно, все это требует определенных денежных вложений. Как привести в порядок дачу, но при этом сэкономить? Dni.Ru подготовили для вас очередную подборку дисконтных предложений в интернет-магазинах.

С началом весны и приходом тепла горожане устремляются надачи. Работы там непочатый край: привести в порядок участок после зимы,высадить рассаду, да и дела по дому никто не отменял. Естественно, все этотребует определенных денежных вложений. Как привести в порядок дачу, но приэтом сэкономить? Dni.Ru подготовили для вас очередную подборку дисконтныхпредложений в интернет-магазинах.Скидку при покупке у онлайн-продавцов дают -специальные комбинации букв и чисел. На нашем сайте представлен агрегаторпромокодов, с помощью которого можно подобрать дисконтную комбинацию вконкретном интересующем вас магазине. В сегодняшней подборке промокодов речьпойдет о скидках на товары для дачи и сада.Дисконт 10% на товары для дачников предоставляет строительныйгипермаркет OBI. В каталоге компании – более 50 тысяч наименованийинструментов, оборудование для сада и дачи от ведущих мировыхпроизводителей. И все это качественно ипо доступным ценам.Особая гордость OBI – товары в разделе "Сад идосуг". Приятное дополнение – подробные инструкции, рекомендации и советыдля дачников от ведущих специалистов и экспертов. Вы сможете воплотить в жизньлюбые ландшафтные и дизайнерские решения.Категорий представленных в каталоге онлайн-магазина товаровогромное множество. Садовая мебель, растения и семена, уход за растениями ивыращивание растений, мангалы, грили, барбекю, водоснабжение садового участка.камины и печи, лакокрасочные материалы, хозяйственные товары – уборочныйинвентарь, лестницы и стремянки и прочее.В свою очередь, интернет-магазин Furnish дает скидку по5% на все покупки, в том числе в категории дача и сад. В каталогекомпании – уличные светильники, декор для дачи и сада, летняя кухня, кресла,стулья и табуреты, столы и столики для сада, комплекты уличной мебели, шезлонгии лежаки, скамейки, системы хранения для улицы, тенты и зонты, для пикника,гамаки, качели.В компании представлены только самые стильные и качественныетовары, которые помогут сделать вашу дачу удобной и стильной. Всего в каталогеболее 50 тысяч предметов мебели и декора. Новые поступления бывают практическикаждый день. Купленные в интернет-магазине товары могут доставить по России,Белоруссии и Казахстану.Нужны строительные материалы для дачи? Добро пожаловать винтернет-магазин стройматериалов Homex.ru. По промокоду покупателюпредоставляется скидка в размере 5% на товары в категории свет. Кроме того, вкаталоге продавца представлены различные виды керамической плитки, моизаики,керамогранита, напольных покрытий и сопутствующих товаров.Последний магазин в нашей сегодняшней подборке -Велострана.ру. Велосипед – один из самых популярных видов транспорта. На сайтепродавца представлены горные, женские, детские, подростковые, складныевелосипеды. А также аксессуары, запчасти, экипировка и инструменты. Своего"железного коня" найдет здесь каждый.Как пользоваться ? Заходите в специальный разделна сайте Dni.Ru, находите нужный магазин, кликаете по кнопке "Открытьпромокод". Далее идете на сайт продавца, выбираете желаемый товар, кладетев корзину, а затем кликаете на нее и начинаете оформлять заказ. Найдитеспециальное поле для промокода. Туда и нужно ввести скидочную комбинацию. Еслиона верна, то вся сумма заказа будет пересчитана в меньшую сторону или вамавтоматически будет предоставлен бонус.