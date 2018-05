Американский президент Дональд Трамп обвинил телеканал NBC в том, что он ссылается на выдуманные источники информации. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Американский президент Дональд Трамп обвинил телеканал NBC в том, что он ссылается на выдуманные источники информации, передает ТАСС.Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.NBC NEWS is wrong again! They cite “sources” which are constantly wrong. Problem is, like so many others, the sources probably don’t exist, they are fabricated, fiction! NBC, my former home with the Apprentice, is now as bad as Fake News CNN. Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 мая 2018 г."NBC News вновь неправ! Они цитируют "источники", которые постоянно ошибаются".По мнению Трампа, проблема заключается в том, что эти "источники, возможно, не существуют, они сфабрикованы, являются выдумкой". "NBC — мой бывший дом времен "Ученика" (популярное телешоу, ведущим которого был Трамп), так же плох, как и телеканал CNN с его лживыми новостями. Грустно!" — подытожил президент США.Как сообщалось, NBC внес правку в опубликованный в четверг материал, в котором говорилось, что ФБР прослушивало телефонные разговоры адвоката Майкла Коэна, представлявшего в течение многих лет интересы президента США Дональда Трампа.В исходной версии материала говорилось, что ФБР перехватило минимум один разговор Коэна с Белым домом. Отмечалось, что прослушивание проводилось в течение нескольких недель до обысков, которые правоохранительные органы провели в доме, офисе и гостиничном номере адвоката в прошлом месяце. В результате юристы президента США настоятельно рекомендовали Трампу не вести телефонные переговоры с Коэном.