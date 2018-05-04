Специалист Марко Розе, который является главным тренером австрийского футбольного клуба Зальцбург, заявил, что готов простить бригаду российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым за их ошибку в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с французским Марселем.

Специалист Марко Розе, который является главным тренером австрийского футбольного клуба "Зальцбург", заявил, что готов простить бригаду российских арбитров во главе с Сергеем Карасевым за их ошибку в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с французским "Марселем".Встреча в Австрии завершилась в дополнительное время со счетом 2:1 в пользу хозяев, однако "Марсель" свою домашнюю встречу выиграл со счетом 2:0, что позволило им выйти в финал Лиги Европы. В дополнительное время ответного матча Карасев при счете 2:0 в пользу "Зальцбурга" назначил угловой, которого на самом деле не было. Именно с этого углового защитник французской команды Роланду забил гол и вывел "Марсель" в финал турнира."Мне сообщили, что судьи в раздевалке расстроены, потому что знают, что приняли неправильное решение, — сказал Розе, которого цитирует РИА Новости. — Если кто-то признает свою ошибку, я готов принять извинения".