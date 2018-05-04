В квартире, где проживали двое пожилых людей, произошла утечка бытового газа. Полицейский незамедлительно обратился в аварийную службу и вызвали сотрудников МЧС для оперативного вскрытия двери...
Своевременно принятое решение участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по району Свиблово спасло жизнь двум пожилым людям.
В дежурную часть обратились жители одного из домов на Уржумской улице. Они сообщили, что не могут достучаться до жильцов одной из квартир, которые затапливают соседей, а из-за входной двери исходит запах газа.
На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который установил, что в квартире проживают двое пожилых людей. Полицейский незамедлительно обратился в аварийную службу, работники которой после замера воздуха подтвердили утечку бытового газа и вызвали сотрудников МЧС для оперативного вскрытия двери.
При входе в квартиру на полу была обнаружена 73-летняя женщина, а в комнате на кровати - 81-летний мужчина. Пострадавшие с диагнозом «отравление бытовым газом» госпитализированы в одну из столичных больниц.
Пресс-служба УВД по СВАО
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