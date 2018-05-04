В квартире, где проживали двое пожилых людей, произошла утечка бытового газа. Полицейский незамедлительно обратился в аварийную службу и вызвали сотрудников МЧС для оперативного вскрытия двери...

Своевременно принятое решение участкового уполномоченного полиции Отдела МВД России по району Свиблово спасло жизнь двум пожилым людям.В дежурную часть обратились жители одного из домов на Уржумской улице. Они сообщили, что не могут достучаться до жильцов одной из квартир, которые затапливают соседей, а из-за входной двери исходит запах газа.На место происшествия прибыл участковый уполномоченный полиции, который установил, что в квартире проживают двое пожилых людей. Полицейский незамедлительно обратился в аварийную службу, работники которой после замера воздуха подтвердили утечку бытового газа и вызвали сотрудников МЧС для оперативного вскрытия двери.При входе в квартиру на полу была обнаружена 73-летняя женщина, а в комнате на кровати - 81-летний мужчина. Пострадавшие с диагнозом «отравление бытовым газом» госпитализированы в одну из столичных больниц.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29