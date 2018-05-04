Украинские националисты готовятся провести акцию на Крымском
мосту. Об этом заявил глава радикалов из Добровольческого движения ОУН
(запрещенная в России экстремистская организация. – Прим.Ред.) Николай
Коханивский.
Украинские националисты готовятся провести акцию на Крымском
мосту. Об этом заявил глава радикалов из "Добровольческого движения ОУН
(запрещенная в России экстремистская организация. – Прим.Ред.)" Николай
Коханивский.
По его словам, вполне возможно, что на строящемся мосту
появится "какой-то плакат". К примеру, отметил он, это может быть
баннер с надписью "Крым – Украина".
Националист также заявил, что Россия в нынешнем виде должна
исчезнуть, а на ее месте должны возникнуть несколько отдельных стран. "А
Россия – как раковая опухоль. Ее надо удалять", – цитирует больные фантазии
радикала украинское издание "Обозреватель". Коханивский также заявил, что возглавляемое
им движение готовит и другие антироссийские акции.
Планам украинских радикалов вряд ли суждено сбыться. Глава
Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников ранее заявил, что
обстановка в районе Крымского моста находится под полным контролем силовиков.
Спецслужбы и правоохранительные органы готовы пресечь любые возможные диверсии.
При этом украинские националисты ранее уже неоднократно
грозили проведением терактов на мосту. Радикалы обещали устроить провокацию в
день запуска движения по объекту, кроме того, они грозились атаковать
российские дипломатические миссии за границей.
Напомним, ранее СМИ сообщали о появившейся на мосту трещине.
Это оказалась 256-я опора, которая находится как раз посередине Керченского
пролива.
Запуск движения для автотранспорта планируется уже в
ближайшие недели. В минтрансе России разработали схему поэтапного открытия
пассажирского траффика на объекте. На первом этапе будет запущено движение для
легковушек и автобусов. Затем, в конце 2018 года, планируется открытие движения
для грузовых автомобилей. А в следующем году по мосту должны проехать первые пассажирские
поезда.