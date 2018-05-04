Украинские националисты готовятся провести акцию на Крымском мосту. Об этом заявил глава радикалов из Добровольческого движения ОУН (запрещенная в России экстремистская организация. – Прим.Ред.) Николай Коханивский.

Украинские националисты готовятся провести акцию на Крымскоммосту. Об этом заявил глава радикалов из "Добровольческого движения ОУН(запрещенная в России экстремистская организация. – Прим.Ред.)" НиколайКоханивский.По его словам, вполне возможно, что на строящемся моступоявится "какой-то плакат". К примеру, отметил он, это может бытьбаннер с надписью "Крым – Украина".Националист также заявил, что Россия в нынешнем виде должнаисчезнуть, а на ее месте должны возникнуть несколько отдельных стран. "АРоссия – как раковая опухоль. Ее надо удалять", – цитирует больные фантазиирадикала украинское издание "Обозреватель". Коханивский также заявил, что возглавляемоеим движение готовит и другие антироссийские акции.Планам украинских радикалов вряд ли суждено сбыться. ГлаваФедеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников ранее заявил, чтообстановка в районе Крымского моста находится под полным контролем силовиков.Спецслужбы и правоохранительные органы готовы пресечь любые возможные диверсии.При этом украинские националисты ранее уже неоднократногрозили проведением терактов на мосту. Радикалы обещали устроить провокацию вдень запуска движения по объекту, кроме того, они грозились атаковатьроссийские дипломатические миссии за границей.Напомним, ранее СМИ сообщали о появившейся на мосту трещине.Это оказалась 256-я опора, которая находится как раз посередине Керченскогопролива.Запуск движения для автотранспорта планируется уже вближайшие недели. В минтрансе России разработали схему поэтапного открытияпассажирского траффика на объекте. На первом этапе будет запущено движение длялегковушек и автобусов. Затем, в конце 2018 года, планируется открытие движениядля грузовых автомобилей. А в следующем году по мосту должны проехать первые пассажирскиепоезда.