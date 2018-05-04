Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о том, что после переговоров с правительством Украины организация пришла к договоренности о снятии запрета на участие украинских спортсменов в соревнованиях, проводящихся на территории России.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил о том, что после переговоров с правительством Украины организация пришла к договоренности о снятии запрета на участие украинских спортсменов в соревнованиях, проводящихся на территории России."Украинский министр спорта запретил своим спортсменам принимать участие в соревнованиях на территории России, но после наших переговоров с властями Украины это решение было изменено, – сказал Бах, слова которого приводит ТАСС. – Теперь украинцы смогут соревноваться в России. Мы уже получили официальное подтверждение от властей страны о том, что данный закон больше не действует".Однако несмотря на, казалось бы, разрешение данной ситуации, Министерство молодежи и спорта Украины вместо этого запрета ввело новый – отныне организация не будет финансировать учебно-тренировочные сборы, а также само участие спортсменов в турнирах, проводимых на территории РФ. Кроме того, спортивным федерациям Украины все также не рекомендуется выступать на соревнованиях в России.